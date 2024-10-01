Авиаудары по Запорожью 1 октября - спасатели завершили поисковые работы

Спасатели на месте авиаудара. Фото: ГСЧС

Российские войска во вторник, 1 октября, нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. По состоянию на 16:00 поисковые работы завершены, известно об одном погибшем.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Обстрел Запорожья 1 октября

В ГСЧС отметили, что количество пострадавших в результате российских авиаударов по Запорожье выросло до 18 человек, среди которых 12-летний ребенок. Известно об одном погибшем, а еще двоих — спасли чрезвычайники.

Также психологи ГСЧС оказали помощь 28 жителям города, а спасатели провели осмотр квартир дома и эвакуировали жителей.

Кроме того, пожарные ликвидировали несколько возгораний в других местах авиаударов. В настоящее время поисковые и аварийно-спасательные работы по всем адресам завершены.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, российские войска за сегодня нанесли по меньшей мере шесть ударов по Запорожью. Оккупанты попали по жилым кварталам.

Впоследствии глава ОВА Иван Федоров показал последствия обстрелов Запорожья. Один человек погиб на месте авиаудара.