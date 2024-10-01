Авиаудары по Запорожью 1 октября – количество раненых возросло до 25

Место удара в Запорожье. Фото: ГСЧС

Российские войска во вторник, 1 октября, нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по Запорожью. По состоянию на 18:30 количество пострадавших возросло до 25.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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По уточненной информации, количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожье возросло до 25 человек.

Федоров отметил, что один человек погиб и еще 24 жителя домов получили ранения. Среди них девять мужчин, 12 женщин и трое детей 9, 10 и 12 лет.

Скриншот поста Федорова

Напомним, пожарные ликвидировали несколько возгораний в местах авиаударов в Запорожье. В настоящее время поисковые и аварийно-спасательные работы по всем адресам завершены.

А глава ОВА Иван Федоров показал последствия обстрелов Запорожья.