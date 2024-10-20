Обстріл Запоріжжя 19 жовтня — кількість постраждалих зросла

Рятувальники на місці російського обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/gu_dsns_zp

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів 19 жовтня. Наразі відомо, що окупанти поранили десять людей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запоріжжі у Telegram у неділю, 20 жовтня.

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"Станом на зараз кількість поранених внаслідок ударів по території обласного центру зросла до десяти громадян. З них — п’ять чоловіків, три жінки та діти 9 й 13 років", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначають, що ввечері 19 жовтня ворог завдав авіаудари по обласному центру. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено скління, фасади будівель і багатоквартирних будинків.

Роботи з ліквідації наслідків авіаударів завершені.

Допис ДСНС Запоріжжя. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Нацполіції заявили, що окупанти вдарили по Запоріжжю авіаційними бомбами. Ворожі боєприпаси влучили поблизу приватного домоволодіння та по відкритих ділянках місцевості.

Також Президент України Володимир Зеленський назвав кількість ракет та дронів, яку випустили російські окупанти по Україні за тиждень.