Росіяни застосували авіаційні бомби для удару по Запоріжжю 19 жовтня - деталі від поліції

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Російські війська у суботу, 19 жовтня, здійснили два удари по Запоріжжю. Наразі кількість постраждалих збільшилася до десяти.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Атака на Запоріжжя 19 жовтня

"Кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки росіян на Запоріжжя зросла до 10 людей", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Федорова

Водночас у Нацполіції заявили, що окупанти вдарили по місту авіаційними бомбами.

"Мішенню окупантів стали три райони обласного центру. Рашистські боєприпаси влучили поблизу приватного домоволодіння та по відкритих ділянках місцевості", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Внаслідок ударів вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований житловий будинок, пошкоджені магазини, автомийка, склад торгівельного центру та транспортні засоби.

Зараз на місцях влучань працюють поліцейські, ДСНС та профільні служби міста.

Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, у Запоріжжі під час атаки росіян вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.

У місті лунали вибухи: Повітряні сили попереджали мешканців про застосування ворогом авіаційних бомб.