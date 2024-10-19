Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Запоріжжі знову зросла кількість поранених — чим окупанти вдарили по місту arrow

У Запоріжжі знову зросла кількість поранених — чим окупанти вдарили по місту

19 жовтня 2024 22:41
Євгенія Брюховецька - редактор
Росіяни застосували авіаційні бомби для удару по Запоріжжю 19 жовтня - деталі від поліції
Наслідки атаки. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у суботу, 19 жовтня, здійснили два удари по Запоріжжю. Наразі кількість постраждалих збільшилася до десяти.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Атака на Запоріжжя 19 жовтня

"Кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки росіян на Запоріжжя зросла до 10 людей", — йдеться у повідомленні.

null
Скриншот допису Федорова

Водночас у Нацполіції заявили, що окупанти вдарили по місту авіаційними бомбами.

"Мішенню окупантів стали три райони обласного центру. Рашистські боєприпаси влучили поблизу приватного домоволодіння та по відкритих ділянках місцевості", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару по Запоріжжю 10 поранених
Наслідки атаки. Фото: Нацполіція
У Запоріжжі внаслідок атаки поранено двох дітей
Наслідки атаки. Фото: Нацполіція
Росія вдарила КАБами по Запоріжжю - 10 поранених
Наслідки атаки. Фото: Нацполіція

Внаслідок ударів вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований житловий будинок, пошкоджені магазини, автомийка, склад торгівельного центру та транспортні засоби.

Зараз на місцях влучань працюють поліцейські, ДСНС та профільні служби міста.

null
Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, у Запоріжжі під час атаки росіян вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі. 

У місті лунали вибухи: Повітряні сили попереджали мешканців про застосування ворогом авіаційних бомб.

авіабомба окупанти Запоріжжя війна в Україні Авіаудар атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:51 Шовковський розповів, чому не грає Ярмоленко

22:49 Під Одесою застрелили пов'язаного з криміналом бізнесмена — коментар поліції

Термінова новина

22:48 У Кривому Розі було чутно потужний вибух

22:41 У Запоріжжі знову зросла кількість поранених — чим окупанти вдарили по місту

22:30 Залишив службу, щоб допомагати матері — як покарали військового на Одещині

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

22:24 Журналісти викрили голову Черкаської прокуратури на рекордній пенсії — деталі

22:03 У Запоріжжі сталася стрілянина за участі працівника ТЦК — у військкоматі прокоментували

21:39 Слідча з Маріуполя опублікувала першу світлину з коханим після полону

21:32 Дрон-камікадзе від Франції вперше в Україні — чим він особливий

21:17 Зеленський провів зустріч з Барро — йшлося про План перемоги України

22:51 Шовковський розповів, чому не грає Ярмоленко

22:49 Під Одесою застрелили пов'язаного з криміналом бізнесмена — коментар поліції

Термінова новина

22:48 У Кривому Розі було чутно потужний вибух

22:41 У Запоріжжі знову зросла кількість поранених — чим окупанти вдарили по місту

22:30 Залишив службу, щоб допомагати матері — як покарали військового на Одещині

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

22:24 Журналісти викрили голову Черкаської прокуратури на рекордній пенсії — деталі

22:03 У Запоріжжі сталася стрілянина за участі працівника ТЦК — у військкоматі прокоментували

21:39 Слідча з Маріуполя опублікувала першу світлину з коханим після полону

21:32 Дрон-камікадзе від Франції вперше в Україні — чим він особливий

21:17 Зеленський провів зустріч з Барро — йшлося про План перемоги України

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку