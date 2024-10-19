Росіяни 19 жовтня вдарили по Запоріжжю, є поранені

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: скриншот з відео

Російські війська у суботу, 19 жовтня, завдали двох ударів по Запоріжжю. Внаслідок цього було поранено трьох людей.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Оперативно про ситуацію в Запоріжжі. Росіяни завдали два удари по місту", — йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, станом на зараз відомо про одного пораненого. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.

Скриншот допису ОВА

О 18:52 голова ОВА уточнив, що кількість постраждалих зросла до трьох. Наразі всі комунальні служби вже працюють на місці.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, увечері в Запоріжжі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про застосування КАБів.

Також ми писали, що вночі Росія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури на Черкащині.