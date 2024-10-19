Россияне 19 октября ударили по Запорожью, есть раненые

Россияне нанесли два удара по Запорожью — детали от ОВА
Российские войска в субботу, 19 октября, нанесли два удара по Запорожью. В результате были ранены три человека.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.
Атака на Запорожье 19 октября
"Оперативно о ситуации в Запорожье. Россияне нанесли два удара по городу", — говорится в сообщении.
По словам Федорова, по состоянию на данный момент известно об одном раненом. Также взрывной волной и обломками повреждены здания.
В 18:52 глава ОВА уточнил, что количество пострадавших возросло до трех. Сейчас все коммунальные службы уже работают на месте.
Напомним, вечером в Запорожье раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о применении КАБов.
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