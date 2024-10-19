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Россияне нанесли два удара по Запорожью — детали от ОВА

19 октября 2024 19:05
Евгения Брюховецкая - редактор
Россияне 19 октября ударили по Запорожью, есть раненые
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в субботу, 19 октября, нанесли два удара по Запорожью. В результате были ранены три человека.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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"Оперативно о ситуации в Запорожье. Россияне нанесли два удара по городу", — говорится в сообщении.

По словам Федорова, по состоянию на данный момент известно об одном раненом. Также взрывной волной и обломками повреждены здания.

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Скриншот поста ОВА

В 18:52 глава ОВА уточнил, что количество пострадавших возросло до трех. Сейчас все коммунальные службы уже работают на месте.

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Скриншот поста ОВА

Напомним, вечером в Запорожье раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о применении КАБов.

Также мы писали, что ночью Россия ударила по объекту критической инфраструктуры на Черкащине.

оккупанты Запорожье война в Украине атака ранение

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