Обстріл Черкащини 19 жовтня — росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, є загибла

Росія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури на Черкащині — є загибла
У ніч на суботу, 19 жовтня, російська армія завдала удару по Черкаській області. Унаслідок обстрілу є загибла та руйнування.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.
Наслідки атаки
За даними місцевої влади, у результату російського обстрілу в Уманському районі загинула жінка 1961 року народження.
"Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. На жаль, лікарі вже були безсилі", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Черкаському районі постраждав об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, один з безпілотників влучив у склад приватного підприємства, спричинивши пожежу.
"Один травмований. Від госпіталізації відмовився", — додав начальник ОВА.
Він уточнив, що у Черкасах уламки дронів пошкодили вікна житлового будинку та будівлю спортивної школи. Триває огляд пошкодженої території.
Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Росіяни запускали керовані авіаційні ракети, ударні безпілотники типу "Shahed" і дрони невстановленого типу. Загалом було виявлено понад 100 повітряних цілей.
Раніше ми повідомляли, що російська армія завдала авіаудару по будівлі пожежно-рятувального підрозділу ДСНС у місті Шостка Сумської області. Є руйнування, постраждали рятувальники.
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