Обстріл Черкащини 19 жовтня — росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, є загибла

Розбір завалів. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на суботу, 19 жовтня, російська армія завдала удару по Черкаській області. Унаслідок обстрілу є загибла та руйнування.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

Читайте також:

Наслідки атаки

За даними місцевої влади, у результату російського обстрілу в Уманському районі загинула жінка 1961 року народження.

"Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. На жаль, лікарі вже були безсилі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Черкаському районі постраждав об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, один з безпілотників влучив у склад приватного підприємства, спричинивши пожежу.

"Один травмований. Від госпіталізації відмовився", — додав начальник ОВА.

Він уточнив, що у Черкасах уламки дронів пошкодили вікна житлового будинку та будівлю спортивної школи. Триває огляд пошкодженої території.

Повідомлення Табурця у Telegram

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Росіяни запускали керовані авіаційні ракети, ударні безпілотники типу "Shahed" і дрони невстановленого типу. Загалом було виявлено понад 100 повітряних цілей.

Раніше ми повідомляли, що російська армія завдала авіаудару по будівлі пожежно-рятувального підрозділу ДСНС у місті Шостка Сумської області. Є руйнування, постраждали рятувальники.