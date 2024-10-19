Обстрел Черкасской области 19 октября — россияне ударили по критической инфраструктуре, есть погибшая

Разбор завалов. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на субботу, 19 октября, российская армия нанесла удар по Черкасской области. В результате обстрела есть погибшая и разрушения.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

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Последствия атаки

По данным местных властей, в результате российских обстрелов в Уманском районе погибла женщина 1961 года рождения.

"Ее доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, врачи уже были бессильны", — говорится в сообщении.

В Черкасском районе пострадал объект критической инфраструктуры. Кроме того, один из беспилотников попал в склад частного предприятия, вызвав пожар.

"Один человек травмирован. От госпитализации он отказался", — добавил начальник ОВА.

Он уточнил, что в Черкассах обломки дронов повредили окна жилого дома и здание спортивной школы. Продолжается осмотр территории.

Сообщения Табурца в Telegram

Напомним, в ночь на 19 октября российские оккупанти совершили массированную атаку на Украину. Россияне запускали управляемые авиационные ракеты, ударные беспилотники типа Shahed и дроны неустановленного типа. В общей сложности было выявлено более 100 воздушных целей.

Ранее мы сообщали, что российская армия нанесла авиаудар по зданию пожарно-спасательного подразделения ГСЧС в городе Шостка Сумской области. Есть разрушения, пострадали спасатели.