Обстрел Черкасской области 19 октября — россияне ударили по критической инфраструктуре, есть погибшая

РФ ударила по объекту критической инфраструктуры на Черкащине — есть погибшая
В ночь на субботу, 19 октября, российская армия нанесла удар по Черкасской области. В результате обстрела есть погибшая и разрушения.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.
Последствия атаки
По данным местных властей, в результате российских обстрелов в Уманском районе погибла женщина 1961 года рождения.
"Ее доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, врачи уже были бессильны", — говорится в сообщении.
В Черкасском районе пострадал объект критической инфраструктуры. Кроме того, один из беспилотников попал в склад частного предприятия, вызвав пожар.
"Один человек травмирован. От госпитализации он отказался", — добавил начальник ОВА.
Он уточнил, что в Черкассах обломки дронов повредили окна жилого дома и здание спортивной школы. Продолжается осмотр территории.
Напомним, в ночь на 19 октября российские оккупанти совершили массированную атаку на Украину. Россияне запускали управляемые авиационные ракеты, ударные беспилотники типа Shahed и дроны неустановленного типа. В общей сложности было выявлено более 100 воздушных целей.
Ранее мы сообщали, что российская армия нанесла авиаудар по зданию пожарно-спасательного подразделения ГСЧС в городе Шостка Сумской области. Есть разрушения, пострадали спасатели.
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