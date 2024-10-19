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У Запоріжжі пролунали потужні вибухи

19 жовтня 2024 18:09
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Запоріжжі ввечері 19 жовтня
Термінова новина
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи у Запоріжжі пролунали ввечері, 19 жовтня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

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Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Вибухи в Запоріжжі

"Вибухи у Запоріжжі", — написав Федоров.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для Сумської та Запорізької області.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд.

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 19 жовтня окупанти застосували для атаки проти України нові БпЛА, які відрізняються від "шахедів". Їх було зафіксовано в небі над Києвом та у Черкаській області.

Також 19 жовтня загарбники вдарили по Черкаській області. Ворог вбив жінку 1961 року народження.

Іван Федоров вибух обстріли війна повітряна тривога

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