Вибухи в Запоріжжі ввечері 19 жовтня

У Запоріжжі пролунали потужні вибухи
Вибухи у Запоріжжі пролунали ввечері, 19 жовтня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Вибухи в Запоріжжі
"Вибухи у Запоріжжі", — написав Федоров.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для Сумської та Запорізької області.
Наразі карта тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, 19 жовтня окупанти застосували для атаки проти України нові БпЛА, які відрізняються від "шахедів". Їх було зафіксовано в небі над Києвом та у Черкаській області.
Також 19 жовтня загарбники вдарили по Черкаській області. Ворог вбив жінку 1961 року народження.
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