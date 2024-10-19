Взрывы в Запорожье вечером 19 октября

В Запорожье прогремели мощные взрывы
19 октября 2024 18:09
Последствия российского обстрела. Фото: Офис генпрокурора
Взрывы в Запорожье раздались вечером, 19 октября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
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Взрывы в Запорожье
"Взрывы в Запорожье", — написал Федоров.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения для Сумской и Запорожской области.
Сейчас карта тревог выглядит так.
Напомним, 19 октября оккупанты применили для атаки против Украины новые БпЛА, отличающиеся от "шахедов". Они были зафиксированы в небе над Киевом и Черкасской области.
Также 19 октября захватчики ударили по Черкасской области. Враг убил женщину 1961 года рождения.
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