Взрывы в Запорожье вечером 19 октября

Последствия российского обстрела. Фото: Офис генпрокурора

Взрывы в Запорожье раздались вечером, 19 октября. Сейчас там объявлена ​​воздушная тревога.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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"Взрывы в Запорожье", — написал Федоров.

Сообщение Федорова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения для Сумской и Запорожской области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 19 октября оккупанты применили для атаки против Украины новые БпЛА, отличающиеся от "шахедов". Они были зафиксированы в небе над Киевом и Черкасской области.

Также 19 октября захватчики ударили по Черкасской области. Враг убил женщину 1961 года рождения.