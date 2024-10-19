Атака на Запоріжжя — кількість поранених зросла до восьми

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих через російську атаку
Російські війська у суботу, 19 жовтня, завдали двох ударів по Запоріжжю. Наразі кількість постраждалих збільшилася до восьми, серед них діти.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
Обстріл Запоріжжя 19 жовтня
"Кількість поранених зросла до восьми людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років. Такі наслідки вечірньої атаки росіян на Запоріжжя станом на зараз", — йдеться у повідомленні.
За словами Федорова, поранені діти перебувають у лікарні — їхній стан медики оцінили як середньої тяжкості.
Також лікарі оглянули двох чоловіків та жінку: вони відмовилися від ушпиталення. Решту постраждалих наразі оглядають.
Нагадаємо, у Запоріжжі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про застосування КАБів.
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