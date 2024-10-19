Атака на Запоріжжя — кількість поранених зросла до восьми

Наслідки атаки. Фото: скриншот з відео

Російські війська у суботу, 19 жовтня, завдали двох ударів по Запоріжжю. Наразі кількість постраждалих збільшилася до восьми, серед них діти.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Кількість поранених зросла до восьми людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років. Такі наслідки вечірньої атаки росіян на Запоріжжя станом на зараз", — йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, поранені діти перебувають у лікарні — їхній стан медики оцінили як середньої тяжкості.

Також лікарі оглянули двох чоловіків та жінку: вони відмовилися від ушпиталення. Решту постраждалих наразі оглядають.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, у Запоріжжі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про застосування КАБів.

Також ми писали, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі у Запоріжжі.