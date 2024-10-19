Атака на Запорожье — количество раненых выросло до восьми

Последствия атаки. Фото: скриншот с видео

Российские войска в субботу, 19 октября, нанесли два удара по Запорожью. В настоящее время количество пострадавших увеличилось до восьми, среди них дети.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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"Количество раненых возросло до восьми человек, среди них две девочки 9 и 13 лет. Таковы последствия вечерней атаки россиян на Запорожье по состоянию на данный момент", — говорится в сообщении.

По словам Федорова, раненые дети находятся в больнице, их состояние медики оценили как средней тяжести.

Также врачи осмотрели двоих мужчин и женщину: они отказались от госпиталя. Остальных пострадавших сейчас осматривают.

Скриншот поста Федорова

Напомним, в Запорожье раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о применении КАБов.

Также мы писали, что взрывной волной и обломками повреждено здание в Запорожье.