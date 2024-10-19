Россияне применили авиационные бомбы для удара по Запорожью 19 октября – детали от полиции

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Российские войска в субботу, 19 октября, совершили два удара по Запорожью. В настоящее время количество пострадавших увеличилось до десяти.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Атака на Запорожье 19 октября

"Количество пострадавших в результате вечерней атаки россиян на Запорожье выросло до 10 человек", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Федорова

В то же время в Нацполиции заявили, что оккупанты ударили по городу авиационными бомбами.

"Мишенью оккупантов стали три района областного центра. Рашистские боеприпасы попали вблизи частного домовладения и по открытым участкам местности", — говорится в сообщении.

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

В результате ударов взрывной волной и обломками частично разрушен жилой дом, повреждены магазины, автомойка, склад торгового центра и транспортные средства.

Сейчас на местах попаданий работают полицейские, ГСЧС и профильные службы города.

Скриншот поста Нацполиции

Напомним, в Запорожье во время атаки россиян взрывной волной и обломками повреждены здания.

В городе раздавались взрывы: Воздушные силы предупреждали жителей о применении врагом авиационных бомб.