Россияне применили авиационные бомбы для удара по Запорожью 19 октября – детали от полиции

В Запорожье снова выросло количество раненых — чем оккупанты ударили по городу
Российские войска в субботу, 19 октября, совершили два удара по Запорожью. В настоящее время количество пострадавших увеличилось до десяти.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.
Атака на Запорожье 19 октября
"Количество пострадавших в результате вечерней атаки россиян на Запорожье выросло до 10 человек", — говорится в сообщении.
В то же время в Нацполиции заявили, что оккупанты ударили по городу авиационными бомбами.
"Мишенью оккупантов стали три района областного центра. Рашистские боеприпасы попали вблизи частного домовладения и по открытым участкам местности", — говорится в сообщении.
В результате ударов взрывной волной и обломками частично разрушен жилой дом, повреждены магазины, автомойка, склад торгового центра и транспортные средства.
Сейчас на местах попаданий работают полицейские, ГСЧС и профильные службы города.
Напомним, в Запорожье во время атаки россиян взрывной волной и обломками повреждены здания.
В городе раздавались взрывы: Воздушные силы предупреждали жителей о применении врагом авиационных бомб.
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