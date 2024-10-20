Обстрел Запорожья 19 октября — количество пострадавших возросло

Спасатели на месте российского обстрела Запорожья. Фото: t.me/gu_dsns_zp

В Запорожье выросло количество пострадавших в результате российских авиаударов 19 октября. Известно, что оккупанты ранили десять человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожье в Telegram в воскресенье, 20 октября.

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"По состоянию на сейчас количество раненых в результате ударов по территории областного центра возросло до десяти граждан. Из них — пять мужчин, три женщины и дети 9 и 13 лет", — говорится в сообщении

В ГСЧС отмечают, что вечером 19 октября враг нанес авиаудары по областному центру. Взрывной волной и обломками были повреждены остекления, фасады построек и многоквартирных домов.

Работы по ликвидации последствий авиаударов завершены.

Пост ГСЧС Запорожья. Фото: скриншот

Напомним, в Нацполиции заявили, что оккупанты ударили по Запорожью авиационными бомбами. Вражеские боеприпасы попали вблизи частного домовладения и на открытых участках местности.

Также Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество ракет и дронов, выпущенных российскими оккупантами по Украине за неделю.