Росія атакувала Запоріжжя вранці 7 жовтня — що відомо

У Запоріжжі пролунали вибухи, — ЗМІ
Вибухи вранці у понеділок, 7 жовтня, пролунали у Запоріжжі. Ворог атакував місто керованою авіаційною ракетою.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Запоріжжя 7 жовтня
Повітряні сили повідомляли про пуск російської керованої авіаційної ракети у напрямку Запоріжжя.
Вже через кілька хвилин там наголосили, аби мешканці Запоріжжя перебували в укриттях.
Також там попереджали області, в яких пролунала повітряна тривога, про загрозу застосування балістичного озброєння.
Зазначимо, що станом на 9:40 повітряна тривога оголошена у більшій частині областей України.
Нагадаємо, 1 жовтня російські війська завдали щонайменше шість ударів по Запоріжжю. Окупанти поцілили по житлових кварталах, є загиблі та поранені.
Згодом у Запорізькій ОВА повідомили, що кількість постраждалих зросла до 25.
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