Росія атакувала Запоріжжя вранці 7 жовтня — що відомо

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Радіо Свобода

Вибухи вранці у понеділок, 7 жовтня, пролунали у Запоріжжі. Ворог атакував місто керованою авіаційною ракетою.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Запоріжжя 7 жовтня

Повітряні сили повідомляли про пуск російської керованої авіаційної ракети у напрямку Запоріжжя.

Скриншот допису Повітряних сил

Вже через кілька хвилин там наголосили, аби мешканці Запоріжжя перебували в укриттях.

Скриншот допису Повітряних сил

Також там попереджали області, в яких пролунала повітряна тривога, про загрозу застосування балістичного озброєння.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 9:40 повітряна тривога оголошена у більшій частині областей України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 1 жовтня російські війська завдали щонайменше шість ударів по Запоріжжю. Окупанти поцілили по житлових кварталах, є загиблі та поранені.

Згодом у Запорізькій ОВА повідомили, що кількість постраждалих зросла до 25.