Россия атаковала Запорожье утром 7 октября – что известно

В Запорожье прогремели взрывы, — СМИ
Взрывы утром в понедельник, 7 октября, раздались в Запорожье. Враг атаковал город управляемой авиационной ракетой.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Запорожье 7 октября
Воздушные силы сообщали о пуске российской управляемой авиационной ракеты в направлении Запорожья.
Уже через несколько минут там отметили, чтобы жители Запорожья находились в укрытиях.
Также там предупреждали области, в которых раздалась воздушная тревога, об угрозе применения баллистического вооружения.
Отметим, что по состоянию на 9:40 воздушная тревога объявлена в большей части областей Украины.
Напомним, 1 октября российские войска нанесли по меньшей мере шесть ударов по Запорожью. Оккупанты попали в жилые кварталы, есть погибшие и раненые.
Позже в Запорожской ОВА сообщили, что количество пострадавших возросло до 25.
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