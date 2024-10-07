Россия атаковала Запорожье утром 7 октября – что известно

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Радио Свобода

Взрывы утром в понедельник, 7 октября, раздались в Запорожье. Враг атаковал город управляемой авиационной ракетой.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Запорожье 7 октября

Воздушные силы сообщали о пуске российской управляемой авиационной ракеты в направлении Запорожья.

Скриншот поста Воздушных сил

Уже через несколько минут там отметили, чтобы жители Запорожья находились в укрытиях.

Скриншот поста Воздушных сил

Также там предупреждали области, в которых раздалась воздушная тревога, об угрозе применения баллистического вооружения.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 9:40 воздушная тревога объявлена в большей части областей Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, 1 октября российские войска нанесли по меньшей мере шесть ударов по Запорожью. Оккупанты попали в жилые кварталы, есть погибшие и раненые.

Позже в Запорожской ОВА сообщили, что количество пострадавших возросло до 25.