Удар по Запоріжжі 1 жовтня — поранено 21 людину

Наслідки удару по Запоріжжі. Фото: ЗОВА

Внаслідок удару по Запоріжжі вдень 1 жовтня, кількість поранених зросла до 21 людини. Ще один чоловік загинув на місті влучання.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Наслідки удару по Запоріжжю

Федоров розповів, що після удару по Запоріжжі за допомогою до медиків звернулася 21 людина. Один чоловік загинув на місці влучання.

Наслідки удару по Запоріжжі. Фото: ЗОВА

Рятувальники допомагають жителям пошкодженого будинка. Фото: ЗОВА

Рятувальники на місці удару в Запоріжжі. Фото% ЗОВА

"Триває розбір завалів та ліквідація наслідків ударів. На місцях працюють медики, правоохоронці, рятувальники та комунальники", — йдеться у повідомленні.

За даними очільника Запорізької ОВА, ворог атакував місто керованими авіаційними бомбами. Під вогнем окупантів опинилось п'ять об'єктів житлових забудов та промисловий об'єкт.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що російські війська вдень 1 жовтня завдали щонайменше шість ударів по Запоріжжю. Окупанти поцілили по житлових кварталах.