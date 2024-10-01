Удар по Запоріжжі 1 жовтня — поранено 21 людину

У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок удару — серед них є дитина
Внаслідок удару по Запоріжжі вдень 1 жовтня, кількість поранених зросла до 21 людини. Ще один чоловік загинув на місті влучання.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Наслідки удару по Запоріжжю
Федоров розповів, що після удару по Запоріжжі за допомогою до медиків звернулася 21 людина. Один чоловік загинув на місці влучання.
"Триває розбір завалів та ліквідація наслідків ударів. На місцях працюють медики, правоохоронці, рятувальники та комунальники", — йдеться у повідомленні.
За даними очільника Запорізької ОВА, ворог атакував місто керованими авіаційними бомбами. Під вогнем окупантів опинилось п'ять об'єктів житлових забудов та промисловий об'єкт.
Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що російські війська вдень 1 жовтня завдали щонайменше шість ударів по Запоріжжю. Окупанти поцілили по житлових кварталах.
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