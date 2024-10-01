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У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок удару — серед них є дитина

1 жовтня 2024 14:54
Карина Приходько - Редактор
Удар по Запоріжжі 1 жовтня — поранено 21 людину
Наслідки удару по Запоріжжі. Фото: ЗОВА
Карина Приходько - Редактор

Внаслідок удару по Запоріжжі вдень 1 жовтня, кількість поранених зросла до 21 людини. Ще один чоловік загинув на місті влучання.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram. 

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Наслідки удару по Запоріжжю

Федоров розповів, що після удару по Запоріжжі за допомогою до медиків звернулася 21 людина. Один чоловік загинув на місці влучання. 

зруйнований будинок у Запоріжжі
Наслідки удару по Запоріжжі. Фото: ЗОВА
удар по Запоріжжі
Рятувальники допомагають жителям пошкодженого будинка. Фото: ЗОВА
рятувальники на місці удару в Запоріжжі
Рятувальники на місці удару в Запоріжжі. Фото% ЗОВА

"Триває розбір завалів та ліквідація наслідків ударів. На місцях працюють медики, правоохоронці, рятувальники та комунальники", — йдеться у повідомленні. 

За даними очільника Запорізької ОВА, ворог атакував місто керованими авіаційними бомбами. Під вогнем окупантів опинилось п'ять об'єктів житлових забудов та промисловий об'єкт. 

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що російські війська вдень 1 жовтня завдали щонайменше шість ударів по Запоріжжю. Окупанти поцілили по житлових кварталах. 

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