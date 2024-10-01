Удар по Запорожье 1 октября — раненый 21 человек

В Запорожье выросло количество раненых — среди них есть ребенок
В результате удара по Запорожье днем 1 октября количество раненых возросло до 21 человека. Еще один человек погиб на городе попадания.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Последствия удара по Запорожью
Федоров рассказал, что после удара по Запорожье за помощью к медикам обратился 21 человек. Один человек погиб на месте попадания.
"Продолжается разбор завалов и ликвидация последствий ударов. На местах работают медики, правоохранители, спасатели и коммунальщики", — говорится в сообщении.
По данным главы Запорожской ОВА, враг атаковал город управляемыми авиационными бомбами. Под огнем оккупантов оказались пять объектов жилых застроек и промышленный объект.
Напомним, ранее Федоров сообщил, что российские войска днем 1 октября нанесли по меньшей мере шесть ударов по Запорожью. Оккупанты попали по жилым кварталам.
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