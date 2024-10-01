Удар по Запорожье 1 октября — раненый 21 человек

Последствия удара по Запорожью. Фото: ЗОВА

В результате удара по Запорожье днем 1 октября количество раненых возросло до 21 человека. Еще один человек погиб на городе попадания.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Последствия удара по Запорожью

Федоров рассказал, что после удара по Запорожье за помощью к медикам обратился 21 человек. Один человек погиб на месте попадания.

Последствия удара по Запорожью. Фото: ЗОВА

Спасатели помогают жителям поврежденного дома. Фото: ЗОВА

Спасатели на месте удара в Запорожье. Фото% ЗОВА

"Продолжается разбор завалов и ликвидация последствий ударов. На местах работают медики, правоохранители, спасатели и коммунальщики", — говорится в сообщении.

По данным главы Запорожской ОВА, враг атаковал город управляемыми авиационными бомбами. Под огнем оккупантов оказались пять объектов жилых застроек и промышленный объект.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что российские войска днем 1 октября нанесли по меньшей мере шесть ударов по Запорожью. Оккупанты попали по жилым кварталам.