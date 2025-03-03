У ЦПД відреагували на намір РФ запускати по 500 дронів

Російський безпілотник. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував заяву представника ГУР щодо того, що Росія планує запускати по Україні одночасно по 500 дронів. Він зазначив, що наразі кількість пусків дійсно зросла.

Про це Андрій Коваленко написав у Telegram у понеділок, 3 березня.

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Коваленко зазначив, що щодо інформації ГУР про плани російських загарбників запускати по Україні щонайменше по 500 дронів, то раніше він писав, що вони нарощують виробництво БпЛА, як "Шахедів", так і приманок, і інші типи дронів.

За словами Коваленка, наразі кількість пусків з боку РФ справді зросла.

"І єдине, від чого залежить кількість пусків — це екіпажі БпЛА у РФ, відповідно, від кількості людей", — пояснив керівник ЦПД.

А також додав, що плани щодо збільшення екіпажів і пусків дронів — це не єдині ознаки того, що РФ насправді не бажає ніякого миру.

Що передувало

Нещодавно заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що Росія значно збільшила випуск безпілотників різних типів. За його словами, надалі росіяни мають намір запускати по Україні по 500 дронів одночасно.

"Зараз вони значно збільшили випуск безпілотних літальних апаратів. І саме це дозволяє їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів", — пояснив Скібіцький.

А також додав, що у планах РФ збільшити кількість пускових майданчиків, звідки вони будуть запускати дрони по території України. За підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя вони зможуть запускати одночасно приблизно 500 БпЛА.

Нагадаємо, що раніше заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький повідомляв, що зараз російські армійці завдають по Україні комбінованих ударів, витрачаючи при цьому менше ракет і дронів.

Зокрема, вночі 3 березня російські окупанти запустили по Україні 83 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.