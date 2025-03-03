Обстріли України — як змінилася тактика росіян

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна

Зараз російські війська завдають по Україні комбінованих ударів, витрачаючи при цьому менше ракет і дронів. Крім того, обстріли скоординовані в часі.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також:

Як змінилася тактика ударів росіян

Скібіцький розповів, що розвідка розуміє нову тактику обстрілів росіян. За його словами, зараз удари стали комбінованими. Крім того, росіяни навчилися нормально планувати ураження об'єктів, витрачаючи при цьому меншу кількість ракет та дронів для максимального результату. Також вони вибирають ті пріоритетні об'єкти, ураження яких буде мати найбільший ефект.

"До того ж удари не просто комбіновані — вони скоординовані в часі: йдуть ракети, безпілотники, знову ракети. Це перевантажує систему протиповітряної оборони. Росіяни розуміють, які наші спроможності, де розміщені наші системи протиповітряної оборони, для того, щоб їх обійти", — сказав представник ГУР.

Водночас Скібіцький навів приклад, що раніше окупанти запускали по 70 ракет, які летіли всі за одним маршрутом. Зазвичай вони заходили через Луганську область і одразу прямували на Київ. Однак зараз ситуація змінилася, адже ракети залітають з будь-якої сторони, оминають всі засоби й райони протиповітряної оборони, намагаючись досягнути цілі.

"Тому зараз, навпаки, все стало значно складніше. Нам необхідно проводити маневри сил і засобів протиповітряної оборони. По-друге, ми розуміємо, коли росіяни проводять розвідку об'єктів, за якими об'єктами вони спостерігають. Після удару вони відразу проводять дорозвідку і в короткий термін повторно завдають ударів. Це, по суті, добивання тих об'єктів, які вони не вразили за перші й другі удари", — додав заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, вночі 3 березня росіяни випустили по Україні 83 ударних дрони. Сили ППО збили більшість із них.

Крім того, загарбники вдарили по екопарку на Харківщині. Внаслідок обстрілів є руйнування вольєрів та загиблі тварини.