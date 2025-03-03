Обстрелы Украины — как изменилась тактика россиян

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий. Фото: РБК-Украина

Сейчас российские войска наносят по Украине комбинированные удары, расходуя при этом меньше ракет и дронов. Кроме того, обстрелы скоординированы во времени.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

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Как изменилась тактика ударов россиян

Скибицкий рассказал, что разведка понимает новую тактику обстрелов россиян. По его словам, сейчас удары стали комбинированными. Кроме того, россияне научились нормально планировать поражение объектов, тратя при этом меньшее количество ракет и дронов для максимального результата. Также они выбирают те приоритетные объекты, поражение которых будет иметь наибольший эффект.

"К тому же удары не просто комбинированные — они скоординированы во времени: идут ракеты, беспилотники, снова ракеты. Это перегружает систему противовоздушной обороны. Россияне понимают, какие наши возможности, где размещены наши системы противовоздушной обороны, для того, чтобы их обойти", — сказал представитель ГУР.

В то же время Скибицкий привел пример, что ранее оккупанты запускали по 70 ракет, которые летели все по одному маршруту. Обычно они заходили через Луганскую область и сразу направлялись на Киев. Однако сейчас ситуация изменилась, ведь ракеты залетают с любой стороны, обходят все средства и районы противовоздушной обороны, пытаясь достичь цели.

"Поэтому сейчас, наоборот, все стало значительно сложнее. Нам необходимо проводить маневры сил и средств противовоздушной обороны. Во-вторых, мы понимаем, когда россияне проводят разведку объектов, за какими объектами они наблюдают. После удара они сразу проводят доразведку и в короткий срок повторно наносят удары. Это, по сути, добивание тех объектов, которые они не поразили за первые и вторые удары", — добавил заместитель начальника ГУР.

Напомним, ночью 3 марта россияне выпустили по Украине 83 ударных дрона. Силы ПВО сбили большинство из них.

Кроме того, захватчики ударили по экопарку на Харьковщине. В результате обстрелов есть разрушения вольеров и погибшие животные.