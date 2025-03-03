В ЦПД отреагировали на намерение РФ запускать по 500 дронов

Российский беспилотник. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал заявление представителя ГУР о том, что Россия планирует запускать по Украине одновременно по 500 дронов. Он отметил, что сейчас количество пусков действительно возросло.

Об этом Андрей Коваленко написал в Telegram в понедельник, 3 марта.

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Коваленко отметил, что относительно информации ГУР о планах российских захватчиков запускать по Украине минимум по 500 дронов, то ранее он писал, что они наращивают производство БпЛА, как Шахедов, так и приманок, и другие типы дронов.

По словам Коваленко, сейчас количество пусков со стороны РФ действительно возросло.

"И единственное, от чего зависит количество пусков, — это экипажи БпЛА в РФ, соответственно, от количества людей", — объяснил руководитель ЦПД.

А также добавил, что планы по увеличению экипажей и пусков дронов — это не единственные признаки того, что РФ на самом деле не желает никакого мира.

Что предшествовало

Недавно заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина, что Россия значительно увеличила выпуск беспилотников различных типов. По его словам, в дальнейшем россияне намерены запускать по Украине по 500 дронов одновременно.

"Сейчас они значительно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов. И именно это позволяет им применять за один удар от 150 до 200 беспилотных летательных аппаратов", — объяснил Скибицкий.

А также добавил, что в планах РФ увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать дроны по территории Украины. По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие они смогут запускать одновременно примерно 500 БпЛА.

Напомним, что ранее заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщал, что сейчас российские армейцы наносят по Украине комбинированные удары, расходуя при этом меньше ракет и дронов.

В частности, ночью 3 марта российские оккупанты запустили по Украине 83 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.