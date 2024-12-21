Коваленко пояснив, навіщо дрони атакували Казань 21 грудня

Дрон в небі. Фото: скриншот з відео

У російському місті Казань у суботу, 21 грудня, скаржилися на атаку безпілотників. Так, дрон міг влучити в пороховий завод, який забезпечує російську армію.

Про це повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко у Telegram.

Читайте також:

Дронова атака на Казань 21 грудня

Коваленко зазначив, що у місті існує Казанський пороховий завод, який є одним із ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Об'єкт спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та компонентів, які є критично важливими для армії РФ.

"Цей завод виконує функцію забезпечення російських збройних сил боєприпасами та матеріалами, необхідними для виготовлення ракет різних класів і призначень, включаючи ракети "Калібр", "Іскандер" та інші", — наголосив голова ЦПД.

Він зауважив, що пороховий завод у Казані є одним із "хребтів" російського ВПК, без якого неможливе серійне виробництво снарядів.

Скриншот допису Коваленка

Нагадаємо, внаслідок застосування засобів РЕБ у Казані кілька дронів влучили в багатоповерхівки.

Також днями у Ростовській області Росії сталася масована атака безпілотників. Під удар потрапив нафтопереробний завод.