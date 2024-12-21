Коваленко объяснил, зачем дроны атаковали Казань 21 декабря

Дрон в небе. Фото: скриншот с видео

В российском городе Казань в субботу, 21 декабря, жаловались на атаку беспилотников. Так, дрон мог попасть в пороховой завод, который обеспечивает российскую армию.

Об этом сообщил руководитель ЦПД Андрей Коваленко в Telegram.

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Коваленко отметил, что в городе существует Казанский пороховой завод, которые является одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса. Объект специализируется на производстве взрывчатых веществ, ракетного топлива и компонентов, критически важных для армии РФ.

"Этот завод выполняет функцию обеспечения российских вооруженных сил боеприпасами и материалами, необходимыми для изготовления ракет разных классов и назначений, включая ракеты "Калибр", "Искандер" и другие", — подчеркнул глава ЦПИ.

Он отметил, что пороховой завод в Казани является одним из "хребтов" российского ВПК, без которого невозможно серийное производство снарядов.

Скриншот поста Коваленко

Напомним, в результате применения средств РЭБ в Казани несколько дронов попали в многоэтажки.

На днях в Ростовской области России произошла массированная атака беспилотников. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод.