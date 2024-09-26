Атака на Україну 26 вересня — у Сумах знешкодили авіабомбу

Вибухотехніки працюють на місці падіння ворожої ФАБ-500 у Сумах. Фото: Нацполіція

У Сумах виявили та знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала при падінні. У зв'язку з цим на місці інциденту тимчасово обмежено рух транспорту та пішоходів.

Про це повідомила пресслужба Сумської міської ради у Telegram у четвер, 26 вересня.

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Повідомляється, що сьогодні вранці у Сумах неподалік автомобільного мосту Івана Харитоненка було виявлено російську керовану авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала при падінні.

Наразі на місці працює вибухотехніка.

У міськраді зазначили, що на місці падіння бомби обмежено рух транспорту та пішоходів.

"Рух автотранспорту, та пішоходів по мосту, у напрямку Героїв Крут-Троїцька тимчасово перекритий", — йдеться в повідомленні.

Допис Сумської міської ради. Фото: скриншот

"Для її знешкодження сьогодні виїхала мобільна група управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Сумській області. Вибухотехніки поліції знешкодили її, а потім, з залученням важкої техніки, витягли її та доставили у безпечне місце для знищення", — повідомили у поліції Сумської області.

Вибухотехніки знешкоджують авіабомбу у Сумах. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та керовані авіаційними ракетами. ППО збила чотири ракети та 66 "шахедів".

Упродовж доби росіяни обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак ворога загинуло двоє людей, ще 14 — отримали поранення.

Протягом минулої доби окупанти вбили чотирьох жителів Донецької області, ще 19 людей було поранено.