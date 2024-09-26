Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Сумах знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала arrow

У Сумах знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала

26 вересня 2024 10:35
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Атака на Україну 26 вересня — у Сумах знешкодили авіабомбу
Вибухотехніки працюють на місці падіння ворожої ФАБ-500 у Сумах. Фото: Нацполіція
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Сумах виявили та знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала при падінні. У зв'язку з цим на місці інциденту тимчасово обмежено рух транспорту та пішоходів.

Про це повідомила пресслужба Сумської міської ради у Telegram у четвер, 26 вересня.

Читайте також:

У Сумах знешкодили російську авіабомбу

Повідомляється, що сьогодні вранці у Сумах неподалік автомобільного мосту Івана Харитоненка було виявлено російську керовану авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала при падінні.

Наразі на місці працює вибухотехніка.

У міськраді зазначили, що на місці падіння бомби обмежено рух транспорту та пішоходів.

"Рух автотранспорту, та пішоходів по мосту, у напрямку Героїв Крут-Троїцька тимчасово перекритий", — йдеться в повідомленні.

Бомба на мосту у Сумах
Допис Сумської міської ради. Фото: скриншот

"Для її знешкодження сьогодні виїхала мобільна група управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Сумській області. Вибухотехніки поліції знешкодили її, а потім, з залученням важкої техніки, витягли її та доставили у безпечне місце для знищення", — повідомили у поліції Сумської області. 

Керована авіабомба у Сумах
Вибухотехніки знешкоджують авіабомбу у Сумах. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та керовані авіаційними ракетами. ППО збила чотири ракети та 66 "шахедів".

Упродовж доби росіяни обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак ворога загинуло двоє людей, ще 14 — отримали поранення.

Протягом минулої доби окупанти вбили чотирьох жителів Донецької області, ще 19 людей було поранено.

міст Суми війна в Україні авіабомба бомба Вибухотехнічна служба

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:05 Україна отримала від США новий пакет допомоги, — Умєров

Термінова новина

11:04 На Хмельниччині повторні вибухи — в небі ворожі ракети

11:03 На синій гілці метро у Києві утворилось скупчення людей — яка причина

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Термінова новина

10:59 У Києві знову лунають вибухи — окупанти запустили ракети

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

10:56 Зарізав через телефон — на Одещині затримали вбивцю друга

Оновлено

10:52 Повістки поштою — яке покарання загрожує українцям за ігнорування

10:47 У МВС підбили підсумки нічного обстрілу України та опублікували фото наслідків

10:40 Історичний момент — UFC підписали першого важковаговика з України

10:35 У Сумах знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала

11:05 Україна отримала від США новий пакет допомоги, — Умєров

Термінова новина

11:04 На Хмельниччині повторні вибухи — в небі ворожі ракети

11:03 На синій гілці метро у Києві утворилось скупчення людей — яка причина

Термінова новина

10:59 У Києві знову лунають вибухи — окупанти запустили ракети

10:56 Зарізав через телефон — на Одещині затримали вбивцю друга

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Оновлено

10:52 Повістки поштою — яке покарання загрожує українцям за ігнорування

10:47 У МВС підбили підсумки нічного обстрілу України та опублікували фото наслідків

10:40 Історичний момент — UFC підписали першого важковаговика з України

10:35 У Сумах знешкодили російську авіабомбу ФАБ-500, яка не здетонувала

10:34 Тисячі одеситів сьогодні без світла — коли включать

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

24 вересня 2024

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті