Росіяни 25 вересня вбили чотирьох жителів Донецької області

Окупанти за добу вбили чотирьох жителів Донецької області
Російські окупанти протягом минулої доби вбили чотирьох жителів Донецької області. Відомо, що загарбники поранили також 19 людей.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram у середу, 26 вересня.
Окупанти вбивають жителів Донеччини
За словами Філашкіна, загарбники вбили чотирьох жителів Донецької області:
- двох у Краматорську;
- одного у Гірнику;
- одного у Дронівці.
"Ще 19 людей в області за добу дістали поранення", — зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, загарбники у ніч проти 26 вересня атакували Україну. Ворог запускав ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.
Також 25 вересня ворог в черговий раз вдарив по Костянтинівці Донецької області. Під обстріл потрапив евакуаційний екіпаж із десятьма дорослими та дітьми.
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