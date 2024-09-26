Росіяни 25 вересня вбили чотирьох жителів Донецької області

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото архівне: t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти протягом минулої доби вбили чотирьох жителів Донецької області. Відомо, що загарбники поранили також 19 людей.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram у середу, 26 вересня.

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За словами Філашкіна, загарбники вбили чотирьох жителів Донецької області:

двох у Краматорську;

одного у Гірнику;

одного у Дронівці.

"Ще 19 людей в області за добу дістали поранення", — зазначив очільник ОВА.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи. Фото: t.me/VadymFilashkin

Нагадаємо, загарбники у ніч проти 26 вересня атакували Україну. Ворог запускав ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети.

Також 25 вересня ворог в черговий раз вдарив по Костянтинівці Донецької області. Під обстріл потрапив евакуаційний екіпаж із десятьма дорослими та дітьми.