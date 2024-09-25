У Костянтинівці під обстріл потрапив евакуаційний екіпаж із дорослими та дітьми

Евакуація місцевих жителів. Фото: скриншот

Ворог в черговий раз вдарив по Костянтинівці Донецької області. Під обстріл потрапив евакуаційний екіпаж із десятьма дорослими та дітьми.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у середу, 25 вересня.

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Евакуаційний екіпаж потрапив під обстріл

На щастя, групі вдалося успішно завершити свою місію, доставивши усіх пасажирів до безпечного місця без жодних ушкоджень. Проте відомо про загибель місцевої жительки.

За останній місяць із Костянтинівської та Іллінівської громади було евакуйовано понад 1600 дітей. З понад 2300 неповнолітніх, які раніше проживали в цих громадах, наразі залишилося близько 700. Ця ситуація підкреслює критичність безпеки дітей у зонах конфлікту та зусилля, які вживаються для їхнього захисту.

Нагадаємо, прикордонникам Краматорського загону вдалося знищити трьох окупантів на Харківщині.

Також нещодавно у Третій штурмовій бригаді показали, як вправно ліквідували шість вантажівок, танк та особовий склад окупантів.