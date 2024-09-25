В Константиновке под обстрел попал эвакуационный экипаж со взрослыми и детьми

Эвакуация местных жителей. Фото: скриншот

Враг в очередной раз ударил по Константиновке Донецкой области. Под обстрел попал эвакуационный экипаж с десятью взрослыми и детьми.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в среду, 25 сентября.

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Эвакуационный экипаж попал под обстрел

К счастью, группе удалось успешно завершить свою миссию, доставив всех пассажиров в безопасное место без ущерба. Однако известно о гибели местной жительницы.

За последний месяц из Константиновской и Ильиновской громады было эвакуировано более 1600 детей. Из более 2300 несовершеннолетних, ранее проживавших в этих громадах, осталось около 700. Эта ситуация подчеркивает критичность безопасности детей в зонах конфликта и усилия, предпринимаемые для их защиты.

Напомним, пограничникам Краматорского отряда удалось уничтожить трех оккупантов в Харьковской области.

Также недавно в Третьей штурмовой бригаде показали, как ловко ликвидировали шесть грузовиков, танк и личный состав оккупантов.