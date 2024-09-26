Россияне 25 сентября убили четырех жителей Донецкой области

Оккупанты за сутки убили четырех жителей Донецкой области
Российские оккупанты за прошедшие сутки убили четырех жителей Донецкой области. Известно, что захватчики ранили также 19 человек.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram в среду, 26 сентября.
Оккупанты убивают жителей Донецкой области
По словам Филашкина, захватчики убили четырех жителей Донецкой области:
- двоих в Краматорске;
- одного в Горняке;
- одного в Дроновке.
"Еще 19 человек в области за сутки получили ранения", — отметил глава ОВА.
Напомним, захватчики в ночь на 26 сентября атаковали Украину. Враг запускал ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.
Также 25 сентября враг в очередной раз ударил по Константиновке Донецкой области. Под обстрел попал эвакуационный экипаж с десятью взрослыми и детьми.
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