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Оккупанты за сутки убили четырех жителей Донецкой области

26 сентября 2024 09:53
Аркадий Пастула - Редактор
Россияне 25 сентября убили четырех жителей Донецкой области
Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото архивное: t.me/VadymFilashkin
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты за прошедшие сутки убили четырех жителей Донецкой области. Известно, что захватчики ранили также 19 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram в среду, 26 сентября.

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По словам Филашкина, захватчики убили четырех жителей Донецкой области:

  • двоих в Краматорске;
  • одного в Горняке;
  • одного в Дроновке.

"Еще 19 человек в области за сутки получили ранения", — отметил глава ОВА.

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Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи. Фото: t.me/VadymFilashkin

Напомним, захватчики в ночь на 26 сентября атаковали Украину. Враг запускал ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты.

Также 25 сентября враг в очередной раз ударил по Константиновке Донецкой области. Под обстрел попал эвакуационный экипаж с десятью взрослыми и детьми.

война убийство Украина Донецкая область обстрелы оккупанты

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