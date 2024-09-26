Атака на Украину 26 сентября — в Сумах обезвредили авиабомбу

Взрывотехники работают на месте падения вражеской ФАБ-500 в Сумах. Фото: Нацполиция

В Сумах обнаружили и обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала при падении. В связи с этим на месте инцидента временно ограничено движение транспорта и пешеходов.

Об этом сообщила пресс-служба Сумского городского совета в Telegram в четверг, 26 сентября.

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В Сумах обезвредили российскую авиабомбу

Сообщается, что сегодня утром в Сумах недалеко от автомобильного моста Ивана Харитоненко было обнаружено российскую управляемую авиабомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала при падении.

Сейчас на месте работает взрывотехника.

В горсовете отметили, что на месте падения бомбы ограничено движение транспорта и пешеходов.

"Движение автотранспорта и пешеходов по мосту, в направлении Героев Крут-Троицкая временно перекрыто", — говорится в сообщении.

Сообщение Сумского городского совета. Фото: скриншот

"Для ее обезвреживания сегодня выехала мобильная группа управления взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Сумской области. Взрывотехники полиции обезвредили ее, а затем, с привлечением тяжелой техники, вытащили ее и доставили в безопасное место для уничтожения",— сообщили в полиции Сумской области.

Взрывотехники обезвреживают авиабомбу в Сумах. Фото: Нацполиция

Напомним, в ночь на 26 сентября российские захватчики атаковали Украину ударными дронами и управляемыми авиационными ракетами. ПВО сбило четыре ракеты и 66 "шахедов".

За сутки россияне обстреляли 25 населенных пунктов Херсонской области. В результате атак врага погибли два человека, еще 14 получили ранения.

За прошедшие сутки оккупанты убили четырех жителей Донецкой области, еще 19 человек были ранены.