Атака на Украину 26 сентября — в Сумах обезвредили авиабомбу

В Сумах обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала
В Сумах обнаружили и обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала при падении. В связи с этим на месте инцидента временно ограничено движение транспорта и пешеходов.
Об этом сообщила пресс-служба Сумского городского совета в Telegram в четверг, 26 сентября.
В Сумах обезвредили российскую авиабомбу
Сообщается, что сегодня утром в Сумах недалеко от автомобильного моста Ивана Харитоненко было обнаружено российскую управляемую авиабомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала при падении.
Сейчас на месте работает взрывотехника.
В горсовете отметили, что на месте падения бомбы ограничено движение транспорта и пешеходов.
"Движение автотранспорта и пешеходов по мосту, в направлении Героев Крут-Троицкая временно перекрыто", — говорится в сообщении.
"Для ее обезвреживания сегодня выехала мобильная группа управления взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Сумской области. Взрывотехники полиции обезвредили ее, а затем, с привлечением тяжелой техники, вытащили ее и доставили в безопасное место для уничтожения",— сообщили в полиции Сумской области.
Напомним, в ночь на 26 сентября российские захватчики атаковали Украину ударными дронами и управляемыми авиационными ракетами. ПВО сбило четыре ракеты и 66 "шахедов".
За сутки россияне обстреляли 25 населенных пунктов Херсонской области. В результате атак врага погибли два человека, еще 14 получили ранения.
За прошедшие сутки оккупанты убили четырех жителей Донецкой области, еще 19 человек были ранены.
Читайте Новини.LIVE!