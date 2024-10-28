Вибухи у Сумах вранці 28 жовтня

У Сумах пролунали вибухи
У Сумах вранці у понеділок, 28 жовтня, пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Атака на Суми 28 жовтня
Повітряні сили попереджали, що росіяни запустили безпілотники по Україні, зокрема, на Сумську область.
"На півночі Сумщини та Полтавщини в південно-західному напрямку", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що станом на 08:10 повітряну тривогу оголошено в Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, вранці росіяни знову атакували енергетичні об'єкти у Сумській області. Цього разу під удар потрапив Конотопський район.
Також вчора ворог вдарив безпілотниками по критичній інфраструктурі Сумщини. Були пошкоджені житлові будинки.
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