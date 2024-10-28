Вибухи у Сумах вранці 28 жовтня

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Сумська МВА

У Сумах вранці у понеділок, 28 жовтня, пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Повітряні сили попереджали, що росіяни запустили безпілотники по Україні, зокрема, на Сумську область.

"На півночі Сумщини та Полтавщини в південно-західному напрямку", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 08:10 повітряну тривогу оголошено в Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вранці росіяни знову атакували енергетичні об'єкти у Сумській області. Цього разу під удар потрапив Конотопський район.

Також вчора ворог вдарив безпілотниками по критичній інфраструктурі Сумщини. Були пошкоджені житлові будинки.