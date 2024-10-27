Росія завдала авіаудару по енергооб'єктах у Роменському районі

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Нацполіція

Російські війська у неділю, 27 жовтня, завдали авіаційного удару по Сумській області. Під ворожу атаку потрапили енергетичні об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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"27 жовтня ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед", — йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що наразі на місці працюють необхідні служби, а наслідки атаки уточнюються. Загалом захисникам вдалося збити в небі над областю три російських дрона.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, 22 жовтня ворог атакував житлові будинки та лікарню в Сумах.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли Сум та показав наслідки ворожих атак.