Обстріл Сум 22 жовтня — Зеленський відреагував та показав наслідки

Президент Володимир Зеленський Фото: president.gov.ua

Російські окупанти у вівторок, 22 жовтня, атакували Суми та область. Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли та відповів, що зможе зупинити ворога.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Реакція Зеленського на обстріл Сум

"Всю цю ніч і ранок Суми та область — під російськими ударами. Десятки "шахедів". Пошкоджені звичайні житлові будинки. Наші воїни за добу вже знищили понад 20 "шахедів" тільки на Сумщині, загалом на цей час збито більш як 40 ударних дронів. Зараз іще триває збиття безпілотників", — розповів Зеленський.

Рятувальник ліквідовує пожежу внаслідок нічного обстрілу Сум 22 жовтня. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці російського обстрілу 22 жовтня. Фото: ДСНС

За його словами, цими ударами окупанти забрали життя трьох людей у Сумах, серед них — дитина. Також є поранені, всім надається необхідна допомога.

Зеленський наголосив, що російський терор може бути подоланий тільки завдяки єдності зі світом.

Наслідки російського обстрілу Сум 22 жовтня. Фото: Нацполіція

Наслідки російського обстрілу Сум 22 жовтня. Фото: Нацполіція

"Системи ППО та РЕБ. Інвестиції у виробництво зброї в Україні. Далекобійні удари по російській військовій логістиці, воєнних аеродромах та базах розташування російських військ. Усе це може захистити від російського терору, якщо буде достатнім. Достатнім для того, щоб життя перемогло російську агресію", — додав він.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня внаслідок атаки на Суми були зафіксовані влучання в житлові будинки.

Також внаслідок російського обстрілу загинуло три людини, серед яких одна дитина.