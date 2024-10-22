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Зеленський відреагував на російський обстріл Сум та показав наслідки

22 жовтня 2024 12:23
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Сум 22 жовтня — Зеленський відреагував та показав наслідки
Президент Володимир Зеленський Фото: president.gov.ua
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у вівторок, 22 жовтня, атакували Суми та область. Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли та відповів, що зможе зупинити ворога.

Про це український лідер написав у Telegram.

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"Всю цю ніч і ранок Суми та область — під російськими ударами. Десятки "шахедів". Пошкоджені звичайні житлові будинки. Наші воїни за добу вже знищили понад 20 "шахедів" тільки на Сумщині, загалом на цей час збито більш як 40 ударних дронів. Зараз іще триває збиття безпілотників", — розповів Зеленський.

Обстріл Сум 22 жовтня
Рятувальник ліквідовує пожежу внаслідок нічного обстрілу Сум 22 жовтня. Фото: ДСНС
Російський удар по Сумах 22 жовтня
Рятувальники на місці російського обстрілу 22 жовтня. Фото: ДСНС

За його словами, цими ударами окупанти забрали життя трьох людей у Сумах, серед них — дитина. Також є поранені, всім надається необхідна допомога.

Зеленський наголосив, що російський терор може бути подоланий тільки завдяки єдності зі світом.

Атака Росії на Суми 22 жовтня
Наслідки російського обстрілу Сум 22 жовтня. Фото: Нацполіція
Російський обстріл Сум 22 жовтня
Наслідки російського обстрілу Сум 22 жовтня. Фото: Нацполіція

"Системи ППО та РЕБ. Інвестиції у виробництво зброї в Україні. Далекобійні удари по російській військовій логістиці, воєнних аеродромах та базах розташування російських військ. Усе це може захистити від російського терору, якщо буде достатнім. Достатнім для того, щоб життя перемогло російську агресію", — додав він.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня внаслідок атаки на Суми були зафіксовані влучання в житлові будинки

Також внаслідок російського обстрілу загинуло три людини, серед яких одна дитина.

Україна Володимир Зеленський окупанти обстріли війна Суми

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