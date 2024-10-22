Обстріл Сум 22 жовтня — Зеленський відреагував та показав наслідки

Зеленський відреагував на російський обстріл Сум та показав наслідки
Російські окупанти у вівторок, 22 жовтня, атакували Суми та область. Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли та відповів, що зможе зупинити ворога.
Про це український лідер написав у Telegram.
Реакція Зеленського на обстріл Сум
"Всю цю ніч і ранок Суми та область — під російськими ударами. Десятки "шахедів". Пошкоджені звичайні житлові будинки. Наші воїни за добу вже знищили понад 20 "шахедів" тільки на Сумщині, загалом на цей час збито більш як 40 ударних дронів. Зараз іще триває збиття безпілотників", — розповів Зеленський.
За його словами, цими ударами окупанти забрали життя трьох людей у Сумах, серед них — дитина. Також є поранені, всім надається необхідна допомога.
Зеленський наголосив, що російський терор може бути подоланий тільки завдяки єдності зі світом.
"Системи ППО та РЕБ. Інвестиції у виробництво зброї в Україні. Далекобійні удари по російській військовій логістиці, воєнних аеродромах та базах розташування російських військ. Усе це може захистити від російського терору, якщо буде достатнім. Достатнім для того, щоб життя перемогло російську агресію", — додав він.
Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня внаслідок атаки на Суми були зафіксовані влучання в житлові будинки.
Також внаслідок російського обстрілу загинуло три людини, серед яких одна дитина.
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