Обстрел Сум 22 октября — Зеленский отреагировал и показал последствия

Спасатель ликвидирует пожар в результате ночного обстрела Сум 22 октября. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 22 октября, атаковали Сумы и область. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы и ответил, что сможет остановить врага.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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"Всю эту ночь и утро Сумы и область — под российскими ударами. Десятки "шахедов". Повреждены обычные жилые дома. Наши воины за сутки уже уничтожили более 20 "шахедов" только на Сумщине, всего в настоящее время сбито более 40 ударных дронов. Сейчас еще продолжается сбивание беспилотников", — рассказал Зеленский.

Спасатель ликвидирует пожар в результате ночного обстрела Сум 22 октября. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте российского обстрела 22 октября. Фото: ГСЧС

По его словам, этими ударами оккупанты забрали жизни трех человек в Сумах, среди них — ребенок. Также есть раненые, всем оказывается необходимая помощь.

Зеленский подчеркнул, что российский террор может быть преодолен только благодаря единству с миром.

Последствия российских обстрелов Сум 22 октября. Фото: Нацполиция

Последствия российских обстрелов Сум 22 октября. Фото: Нацполиция

"Системы ПВО и РЭБ, инвестиции в производство оружия в Украине. Дальнобойные удары по российской военной логистике, военным аэродромам и базам расположения российских войск. Все это может защитить от российского террора, если будет достаточным. Достаточным для того, чтобы жизнь победила российскую агрессию", — добавил он.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 22 октября в результате атаки на Сумы были зафиксированы попадания в жилые дома.

Также в результате российского обстрела погибли три человека, среди которых один ребенок.