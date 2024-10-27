Россия нанесла авиаудар по энергообъектам в Роменском районе

Россия ударила по энергетическим объектам на Сумщине
Российские войска в воскресенье, 27 октября, нанесли авиационный удар по Сумской области. Под вражескую атаку попали энергетические объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.
Атака на Сумы 27 октября
"27 октября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района, применив БпЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что на месте работают необходимые службы, а последствия атаки уточняются. В целом защитникам удалось сбить в небе над областью три российских дрона.
Напомним, 22 октября враг атаковал жилые дома и больницу в Сумах.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Сум и показал последствия вражеских атак.
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