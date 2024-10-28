Удар по Сумщині — під обстріл потрапила енергоінфраструктура

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Telegram/Олександр Старух

Російські війська у понеділок, 28 жовтня, знову завдали авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумської області. Для цього ворог застосував дрони-камікадзе "шахед".

Про це повідомляє пресслужба ОВА у Telegram.

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Росіяни вдарили дроном "шахед" по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району. Наразі на місці працюють всі необхідні служби.

Під час роботи підрозділи ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було знищено шість ворожих безпілотників.

У ОВА зауважили, що загалом з початку року наші зенітники збили 406 російських безпілотників.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, вчора росіяни завдали ударів по Сумській області. Захисникам вдалося збити в небі над областю три російських дрона.

Також на Сумщині рятувальники тричі ліквідовували пожежі після ударів Росії.