На Сумщині рятувальники ліквідували три пожежі після ударів РФ

Ліквідація наслідків. Фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти неділі, 27 жовтня, завдали авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумської області. Також пожежі виникли у житловому секторі регіону.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Сумщини у Telegram.

Читайте також:

Атака на Сумщину 27 жовтня

Загалом рятувальники тричі ліквідовували пожежі в житловому секторі, які спричинили російські удари.

"27 жовтня вночі ворог завдав ударів по двох населених пунктах у Сумському районі. Виникли пожежі в житловому секторі", — йдеться у повідомленні.

Пожежники ДСНС локалізували вогонь, запобігши його подальшому поширенню та ліквідували загоряння.

Ліквідація наслідків. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків. Фото: ДСНС

Також вночі пожежники разом з працівниками добровільної пожежної команди приборкали загоряння будинку в одному із населених пунктів Шосткинського району, що сталося внаслідок ворожого обстрілу.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, під сьогоднішню ворожу атаку потрапили енергетичні об'єкти у Роменському районі Сумської області.

Також ми писали, що 22 жовтня ворог атакував житлові будинки та лікарню в Сумах.