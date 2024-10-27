На Сумщині рятувальники ліквідували три пожежі після ударів РФ

На Сумщині ДСНС тричі ліквідовувала пожежі після ударів Росії
Російські війська в ніч проти неділі, 27 жовтня, завдали авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумської області. Також пожежі виникли у житловому секторі регіону.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Сумщини у Telegram.
Атака на Сумщину 27 жовтня
Загалом рятувальники тричі ліквідовували пожежі в житловому секторі, які спричинили російські удари.
"27 жовтня вночі ворог завдав ударів по двох населених пунктах у Сумському районі. Виникли пожежі в житловому секторі", — йдеться у повідомленні.
Пожежники ДСНС локалізували вогонь, запобігши його подальшому поширенню та ліквідували загоряння.
Також вночі пожежники разом з працівниками добровільної пожежної команди приборкали загоряння будинку в одному із населених пунктів Шосткинського району, що сталося внаслідок ворожого обстрілу.
Нагадаємо, під сьогоднішню ворожу атаку потрапили енергетичні об'єкти у Роменському районі Сумської області.
Також ми писали, що 22 жовтня ворог атакував житлові будинки та лікарню в Сумах.
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