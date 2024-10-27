В Сумской области спасатели ликвидировали три пожара после ударов РФ

На Сумщине ГСЧС трижды ликвидировала пожары после ударов России
Российские войска в ночь на воскресенье, 27 октября, нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Сумской области. Также пожары произошли в жилом секторе региона.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Сумщины в Telegram.
Атака на Сумщину 27 октября
В целом спасатели трижды ликвидировали пожары в жилом секторе, причиной которых стали российские удары.
"27 октября ночью враг нанес удары по двум населенным пунктам в Сумском районе. Возникли пожары в жилом секторе", — говорится в сообщении.
Пожарные ГСЧС локализовали огонь, предотвратив его дальнейшее распространение и ликвидировали возгорание.
Также ночью пожарные вместе с работниками добровольной пожарной команды обуздали возгорание дома в одном из населенных пунктов Шосткинского района, которое произошло в результате вражеских обстрелов.
Напомним, под сегодняшнюю вражескую атаку попали энергетические объекты в Роменском районе Сумской области.
Также мы писали, что 22 октября враг атаковал жилые дома и больницу в Сумах.
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