В Сумской области спасатели ликвидировали три пожара после ударов РФ

Ликвидация последствий. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на воскресенье, 27 октября, нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Сумской области. Также пожары произошли в жилом секторе региона.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Сумщины в Telegram.

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В целом спасатели трижды ликвидировали пожары в жилом секторе, причиной которых стали российские удары.

"27 октября ночью враг нанес удары по двум населенным пунктам в Сумском районе. Возникли пожары в жилом секторе", — говорится в сообщении.

Пожарные ГСЧС локализовали огонь, предотвратив его дальнейшее распространение и ликвидировали возгорание.

Ликвидация последствий. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий. Фото: ГСЧС

Также ночью пожарные вместе с работниками добровольной пожарной команды обуздали возгорание дома в одном из населенных пунктов Шосткинского района, которое произошло в результате вражеских обстрелов.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, под сегодняшнюю вражескую атаку попали энергетические объекты в Роменском районе Сумской области.

Также мы писали, что 22 октября враг атаковал жилые дома и больницу в Сумах.