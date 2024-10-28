Удар по Сумщине — под обстрел попала энергоинфраструктура

Россия снова атаковала энергообъекты на Сумщине, — ОВА
Российские войска в понедельник, 28 октября, снова нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Сумской области. Для этого враг применил дроны-камикадзе "шахед".
Об этом сообщает пресс-служба ОВА в Telegram.
Атака на Сумщину 28 октября
Россияне ударили дроном "шахед" по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района. В настоящее время на месте работают все необходимые службы.
В ходе работы подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ были уничтожены шесть вражеских беспилотников.
В ОВА заметили, что всего с начала года наши зенитчики сбили 406 российских беспилотников.
Напомним, вчера россияне нанесли удары по Сумской области. Защитникам удалось сбить в небе над областью три российских дрона.
Также на Сумщине спасатели трижды ликвидировали пожары после ударов России.
Читайте Новини.LIVE!