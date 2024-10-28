Удар по Сумщине — под обстрел попала энергоинфраструктура

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Telegram/Александр Старух

Российские войска в понедельник, 28 октября, снова нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Сумской области. Для этого враг применил дроны-камикадзе "шахед".

Об этом сообщает пресс-служба ОВА в Telegram.

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Россияне ударили дроном "шахед" по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района. В настоящее время на месте работают все необходимые службы.

В ходе работы подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ были уничтожены шесть вражеских беспилотников.

В ОВА заметили, что всего с начала года наши зенитчики сбили 406 российских беспилотников.

Скриншот поста ОВА

Напомним, вчера россияне нанесли удары по Сумской области. Защитникам удалось сбить в небе над областью три российских дрона.

Также на Сумщине спасатели трижды ликвидировали пожары после ударов России.