Взрывы в Сумах утром 28 октября

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Сумская МВА

В Сумах утром в понедельник, 28 октября, раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Атака на Сумы 28 октября

Воздушные силы предупреждали, что россияне запустили беспилотники по Украине, в частности, на Сумскую область.

"На севере Сумщины и Полтавщины в юго-западном направлении", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 08:10 воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, утром россияне снова атаковали энергетические объекты в Сумской области. В этот раз под удар попал Конотопский район.

Также вчера враг ударил беспилотниками по критической инфраструктуре Сумской области. Были повреждены жилые дома.