Вибухи в Сумах увечері 3 листопада - що відомо

У Сумах пролунали потужні вибухи
У Сумах увечері в неділю, 3 листопада, було чутно декілька вибухів. Мешканців міста попереджали про загрозу застосування балістики.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Суми 3 листопада
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — йдеться у повідомленні.
Згодом мешканців міста повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Сум.
Зазначимо, що станом на 19:50 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській областях та Криму.
Нагадаємо, 1 листопада внаслідок атаки на Суми безпілотник влучив у багатоповерховий будинок.
Станом на сьогодні було завершено аварійні роботи після ворожого обстрілу. Відомо про п'ятьох постраждалих людей.
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