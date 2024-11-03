Вибухи в Сумах увечері 3 листопада - що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: novosti.dn.ua

У Сумах увечері в неділю, 3 листопада, було чутно декілька вибухів. Мешканців міста попереджали про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Суми 3 листопада

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом мешканців міста повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Сум.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 19:50 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській областях та Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 1 листопада внаслідок атаки на Суми безпілотник влучив у багатоповерховий будинок.

Станом на сьогодні було завершено аварійні роботи після ворожого обстрілу. Відомо про п'ятьох постраждалих людей.