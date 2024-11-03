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У Сумах пролунали потужні вибухи

3 листопада 2024 19:51
Євгенія Брюховецька - редактор
Вибухи в Сумах увечері 3 листопада - що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: novosti.dn.ua
Євгенія Брюховецька - редактор

У Сумах увечері в неділю, 3 листопада, було чутно декілька вибухів. Мешканців міста попереджали про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Суми 3 листопада

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. 

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом мешканців міста повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Сум.

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Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 19:50 повітряну тривогу оголошено у Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській областях та Криму.

тривога увечері 3 листопада
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 1 листопада внаслідок атаки на Суми безпілотник влучив у багатоповерховий будинок.

Станом на сьогодні було завершено аварійні роботи після ворожого обстрілу. Відомо про п'ятьох постраждалих людей.

авіабомба окупанти війна в Україні Авіаудар Суми

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