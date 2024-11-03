Обстріл Сум 1 листопада — рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи

Аварійно-відновлювальні роботи в Сумах. Фото: ДСНС

У Сумах у неділю, 3 листопада, завершили аварійно-відновлювальні роботи після російського обстрілу 1 листопада. Внаслідок атаки постраждало п'ятеро цивільних осіб.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Рятувальники розібрали зруйновані конструкції багатоповерхівки, демонтували 18 вікон і вісім балконних огороджень, а також відновили 80 вікон.

Аварійно-відновлювальні роботи в Сумах. Фото: ДСНС

Аварійно-відновлювальні роботи в Сумах. Фото: ДСНС

"Роботи проводилися разом з волонтерами й комунальниками. До пункту обігріву звернулося понад 70 осіб", — йдеться у повідомленні.

Пункт обігріву в Сумах. Фото: ДСНС

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 листопада російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у Сумах. Внаслідок атаки сталися руйнування.

Також у ніч на 3 листопада російські загарбники здійснили атаку на Київську область, внаслідок чого було пошкоджено будинки та автомобілі.