Обстріл Сум 1 листопада — рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи

У Сумах завершили аварійні роботи після обстрілу
У Сумах у неділю, 3 листопада, завершили аварійно-відновлювальні роботи після російського обстрілу 1 листопада. Внаслідок атаки постраждало п'ятеро цивільних осіб.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Аварійно-рятувальні роботи у Сумах
Рятувальники розібрали зруйновані конструкції багатоповерхівки, демонтували 18 вікон і вісім балконних огороджень, а також відновили 80 вікон.
"Роботи проводилися разом з волонтерами й комунальниками. До пункту обігріву звернулося понад 70 осіб", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 листопада російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у Сумах. Внаслідок атаки сталися руйнування.
Також у ніч на 3 листопада російські загарбники здійснили атаку на Київську область, внаслідок чого було пошкоджено будинки та автомобілі.
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