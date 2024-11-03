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В Сумах завершили аварийные работы после обстрела

3 ноября 2024 11:36
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Сум 1 ноября — спасатели завершили аварийно-спасательные работы
Аварийно-восстановительные работы в Сумах. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

В Сумах в воскресенье, 3 ноября, завершили аварийно-восстановительные работы после российского обстрела 1 ноября. В результате атаки пострадали пятеро гражданских лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Аварийно-спасательные работы в Сумах

Спасатели разобрали разрушенные конструкции многоэтажки, демонтировали 18 окон и восемь балконных ограждений, а также восстановили 80 окон.

Аварийно-спасательные работы в Сумах 3 ноября
Аварийно-восстановительные работы в Сумах. Фото: ГСЧС
Аварийные работы после обстрела Сум 1 ноября
Аварийно-восстановительные работы в Сумах. Фото: ГСЧС

"Работы проводились вместе с волонтерами и коммунальщиками. В пункт обогрева обратилось более 70 человек", — говорится в сообщении.

Пункт обогрева в Сумах после атаки РФ 1 ноября
Пункт обогрева в Ивано-Франковске. Фото: ГСЧС
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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 1 ноября российский беспилотник попал в многоэтажный дом в Сумах. В результате атаки произошли разрушения.

Также в ночь на 3 ноября российские захватчики совершили атаку на Киевскую область, в результате чего были повреждены дома и автомобили.

Украина оккупанты обстрелы война Сумы

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