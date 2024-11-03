Обстрел Сум 1 ноября — спасатели завершили аварийно-спасательные работы

Аварийно-восстановительные работы в Сумах. Фото: ГСЧС

В Сумах в воскресенье, 3 ноября, завершили аварийно-восстановительные работы после российского обстрела 1 ноября. В результате атаки пострадали пятеро гражданских лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Читайте также:

Аварийно-спасательные работы в Сумах

Спасатели разобрали разрушенные конструкции многоэтажки, демонтировали 18 окон и восемь балконных ограждений, а также восстановили 80 окон.

Аварийно-восстановительные работы в Сумах. Фото: ГСЧС

Аварийно-восстановительные работы в Сумах. Фото: ГСЧС

"Работы проводились вместе с волонтерами и коммунальщиками. В пункт обогрева обратилось более 70 человек", — говорится в сообщении.

Пункт обогрева в Ивано-Франковске. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 1 ноября российский беспилотник попал в многоэтажный дом в Сумах. В результате атаки произошли разрушения.

Также в ночь на 3 ноября российские захватчики совершили атаку на Киевскую область, в результате чего были повреждены дома и автомобили.