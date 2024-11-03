Нічна атака РФ на Україну 3 листопада — скільки цілей збили сили ППО

Нічна атака окупантів — скільки безпілотників збили сили ППО
Російські окупанти у ніч проти 3 листопада знову атакували України. Противник запускав ударні безпілотники та ракету.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Нічна атака РФ проти України
Противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області, 96 ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад окупантів відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66 ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях", — йдеться у повідомленні.
Ще 27 російських безпілотників локаційно втрачено, а один — полетів у Білорусь. Наразі в повітрі є ще два ударних дрони. Бойова робота продовжується.
Нагадаємо, 3 листопада окупанти атакували Київ ударними дронами типу Shahed. Відомо, що у Шевченківському районі сталося падіння уламків.
Згодом у КМВА заявили, що Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці.
Читайте Новини.LIVE!