Ночная атака РФ на Украину 3 ноября — сколько целей сбили силы ПВО

Работа сил ПВО. Фото: Офис Президента

Российские оккупанты в ночь на 3 ноября снова атаковали Украину. Противник запускал ударные беспилотники и ракету.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Противник нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области, 96 ударными беспилотниками типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение оккупантов отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Количество сбитых целей РФ 3 ноября. Фото: t.me/kpszsu

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях", — говорится в сообщении.

Еще 27 российских беспилотников локально потеряно, а один — улетел в Беларусь. Сейчас в воздухе есть еще два ударных дрона. Боевая работа продолжается.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 3 ноября оккупанты атаковали Киев ударными дронами типа Shahed. Известно, что в Шевченковском районе произошло падение обломков.

Впоследствии в КГВА заявили, что Силы обороны обезвредили все беспилотники, которые угрожали столице.