Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Ночная атака оккупантов — сколько беспилотников сбили силы ПВО arrow

Ночная атака оккупантов — сколько беспилотников сбили силы ПВО

3 ноября 2024 09:51
Аркадий Пастула - Редактор
Ночная атака РФ на Украину 3 ноября — сколько целей сбили силы ПВО
Работа сил ПВО. Фото: Офис Президента
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в ночь на 3 ноября снова атаковали Украину. Противник запускал ударные беспилотники и ракету.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Читайте также:

Ночная атака РФ против Украины

Противник нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области, 96 ударными беспилотниками типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение оккупантов отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Работа ПВО ночью 3 ноября
Количество сбитых целей РФ 3 ноября. Фото: t.me/kpszsu

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях", — говорится в сообщении.

Еще 27 российских беспилотников локально потеряно, а один — улетел в Беларусь. Сейчас в воздухе есть еще два ударных дрона. Боевая работа продолжается.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 3 ноября оккупанты атаковали Киев ударными дронами типа Shahed. Известно, что в Шевченковском районе произошло падение обломков.

Впоследствии в КГВА заявили, что Силы обороны обезвредили все беспилотники, которые угрожали столице.

оккупанты беспилотники ПВО обстрелы ракета война

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:20 Дунайские порты под угрозой – экспорт может переместиться в ЕС

10:15 Украинка Киченок с поражения стартовала на Итоговом турнире WTA

10:13 Второй тур выборов в Молдове — кто набрал больше голосов

09:51 Ночная атака оккупантов — сколько беспилотников сбили силы ПВО

09:47 В Черном море снова дежурят российские ракетоносители

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

09:31 Харрис опередила Трампа в одном из штатов США

09:19 Когда лучше выезжать за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени

09:15 Украинец Сидей выиграл первый поединок в UFC

09:10 Лубинец ответил на заявление РФ об "отказе" Украины от пленных

08:44 Оккупанты атаковали Киев — в КГВА отчитались о работе ПВО

10:20 Дунайские порты под угрозой – экспорт может переместиться в ЕС

10:15 Украинка Киченок с поражения стартовала на Итоговом турнире WTA

10:13 Второй тур выборов в Молдове — кто набрал больше голосов

09:51 Ночная атака оккупантов — сколько беспилотников сбили силы ПВО

09:47 В Черном море снова дежурят российские ракетоносители

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

09:31 Харрис опередила Трампа в одном из штатов США

09:19 Когда лучше выезжать за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени

09:15 Украинец Сидей выиграл первый поединок в UFC

09:10 Лубинец ответил на заявление РФ об "отказе" Украины от пленных

08:44 Оккупанты атаковали Киев — в КГВА отчитались о работе ПВО

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали