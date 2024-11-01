Обстріл Сум 1 листопада — безпілотник врізався у багатоповерхівку, є жертви та руйнування

Пошкоджений будинок та автомобіль унаслідок атаки БпЛА. Фото: Суспільне

У п'ятницю, 1 листопада, російський безпілотник влучив по багатоповерхівці у Сумах. Унаслідок атаки є руйнування та поранені.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Сумської області.

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Наслідки атаки

За даними правоохоронців, постраждало п'ятеро цивільних осіб — дві жінки та троє чоловіків.

"Близько 19:40 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником типу Shahed житловий квартал у місті Суми. Засіб ураження пошкодив дев'ятиповерховий будинок", — йдеться у повідомленні.

Місце обстрілу. Фото: Суспільне

У Сумській міськраді повідомили, що одна людина перебуває у важкому стані, у решти ушкодження середньої тяжкості.

Також, за інформацією місцевої влади, в області відбулось аварійне відключення електроенергії. А у Сумах через відсутність електрики було знеструмлено усі об'єкти водоканалу.

"Ситуація контрольована, робиться все необхідне, щоб максимально швидко усунути причини знеструмлення", — йдеться у повідомленні.

Жінка постраждала у результаті російського удару. Фото: Суспільне

Наслідки російської атаки. Фото: Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Сумах увечері 1 листопада теж було чутно вибух. Мешканців міста попереджали про загрозу атаки безпілотників.

Також Росія вдарила балістичною ракетою по Харкову. Пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків.