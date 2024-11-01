Вибух у Сумах сьогодні, 1 листопада - що відомо

У Сумах пролунав вибух, — ЗМІ
У Сумах увечері в п'ятницю, 1 листопада, було чутно вибух. Мешканців міста попереджали про загрозу атаки безпілотників.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Суми 1 листопада
Повітряні сили попереджали, що росіяни запустили на Україну дрони-камікадзе. Група "шахедів" рухається у напрямку Сум.
Зазначимо, що станом на 19:40 повітряна тривога оголошена у Сумській, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, Росія вдарила балістичною ракетою по Харкову. Пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків.
А у Києві через атаку російських дронів сьогодні вночі лунали вибухи. У місті працювали сили ППО.
Читайте Новини.LIVE!