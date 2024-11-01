Вибух у Сумах сьогодні, 1 листопада - що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: informator

У Сумах увечері в п'ятницю, 1 листопада, було чутно вибух. Мешканців міста попереджали про загрозу атаки безпілотників.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Суми 1 листопада

Повітряні сили попереджали, що росіяни запустили на Україну дрони-камікадзе. Група "шахедів" рухається у напрямку Сум.

Скриншот дописів Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 19:40 повітряна тривога оголошена у Сумській, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, Росія вдарила балістичною ракетою по Харкову. Пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків.

А у Києві через атаку російських дронів сьогодні вночі лунали вибухи. У місті працювали сили ППО.