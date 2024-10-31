В Полтаві знову пролунала серія вибуху

В Полтаві знову прогриміли вибухи
У Полтаві в четвер, 31 жовтня, знову прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Полтаві
О 17:55 в Полтавській області оголосили повітряну тривогу.
О 20:00 в ПС повідомили про наявність російських безпілотників у різних частинах Полтавської області.
О 20:33 в Полтаві пролунала нова серія вибухів.
О 20:42 в місті знову прогриміли вибухи.
Раніше вибух пролунав у Сумах. Це сталося під час повітряної тривоги. Перед цим у Повітряних силах попереджали про запуск керованих авіабомб на Сумщині.
А ввечері 30 жовтня росіяни атакували керованими авіабомбами житлову багатоповерхівку у Харкові. У будівлі повністю зруйновані поверхи з шостого по перший.
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