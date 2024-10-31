В Полтаві знову пролунала серія вибуху

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

У Полтаві в четвер, 31 жовтня, знову прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Полтаві

О 17:55 в Полтавській області оголосили повітряну тривогу.

О 20:00 в ПС повідомили про наявність російських безпілотників у різних частинах Полтавської області.



Повідомлення Повітряних сил у Telegram

О 20:33 в Полтаві пролунала нова серія вибухів.

О 20:42 в місті знову прогриміли вибухи.

Допис про вибухи. Фото: скриншот

Раніше вибух пролунав у Сумах. Це сталося під час повітряної тривоги. Перед цим у Повітряних силах попереджали про запуск керованих авіабомб на Сумщині.

А ввечері 30 жовтня росіяни атакували керованими авіабомбами житлову багатоповерхівку у Харкові. У будівлі повністю зруйновані поверхи з шостого по перший.