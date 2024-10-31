В Полтаве снова раздалась серия взрыва

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

В Полтаве в четверг, 31 октября, снова прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Полтаве

В 17:55 в Полтавской области объявили воздушную тревогу.

В 20:00 в ВС сообщили о наличии российских беспилотников в разных частях Полтавской области.



Сообщения Воздушных сил в Telegram

В 20:33 в Полтаве прозвучала новая серия взрывов.

В 20:42 в городе снова прогремели взрывы.

Сообщение о взрывах. Фото: скриншот

Ранее взрыв прогремел в Сумах. Это произошло во время воздушной тревоги. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о запуске управляемых авиабомб в Сумской области.

Вечером 30 октября россияне атаковали управляемыми авиабомбами жилую многоэтажку в Харькове. В здании полностью разрушены этажи с шестого до первого.