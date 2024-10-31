В Полтаве снова раздалась серия взрыва

В Полтаве снова прогремели взрывы
В Полтаве в четверг, 31 октября, снова прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Полтаве
В 17:55 в Полтавской области объявили воздушную тревогу.
В 20:00 в ВС сообщили о наличии российских беспилотников в разных частях Полтавской области.
В 20:33 в Полтаве прозвучала новая серия взрывов.
В 20:42 в городе снова прогремели взрывы.
Ранее взрыв прогремел в Сумах. Это произошло во время воздушной тревоги. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о запуске управляемых авиабомб в Сумской области.
Вечером 30 октября россияне атаковали управляемыми авиабомбами жилую многоэтажку в Харькове. В здании полностью разрушены этажи с шестого до первого.
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