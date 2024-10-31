Вибух у Сумах було чутно вдень 31 жовтня

У Сумах пролунав гучний вибух
Вибух у Сумах пролунав вдень 31 жовтня під час повітряної тривоги. Перед цим у Повітряних силах попереджали про запуск керованих авіабомб на Сумщині.
Про вибухи в Сумах повідомляють міські пабліки.
Вибух у Сумах 31 жовтня
Гучний вибух у Сумах пролунав вдень 31 жовтня близько 16:35. Повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 14:58.
Перед тим, як жителі Сум чули вибух, у Повітряних силах ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.
Нагадаємо, ввечері 30 жовтня росіяни атакували керованими авіабомбами житлову багатоповерхівку у Харкові. У будівлі повністю зруйновані поверхи з шостого по перший.
Також Новини.LIVE що у Харкові з-під завалів зруйнованого будинку вдень 31 жовтня дістали тіло 15-річного хлопчика. Внаслідок російської атаки троє людей загинули та понад 30 дістали травми.
Читайте Новини.LIVE!